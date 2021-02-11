譚得志涉發表煽動文字等14罪　官拒辯方終止聆訊申請　如期5月10日開審 (15:32)

陳官裁決時強調，申請終止聆訊的門檻相當高，一般而言只有兩個情況，一是被告未能得到一個公平審訊，二是控方濫用司法程序，而這些情況往往是非常罕見。

陳官說就本案而言，辯方認為煽動罪對言論自由的限制不合比例，與《基本法》及《人權法》牴觸，屬違憲罪行，惟該說法未能證明被告無法獲得公平審訊，而且違憲爭議應是審訊議題之一，可在審訊中討論和爭辯，並由法庭裁斷，故本案沒有濫用司法程序的情況。

另外，辯方早前亦要求控方在控罪詳情中，列出被告譚得志（48歲）構成煽動罪的一言一行，陳官認為控方不需要在控罪書列出全部資料，否則會令控罪變得相當冗長，做法不實際，最終拒絕辯方申請。

被告譚得志被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪及一項串謀發表煽動文字罪。

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