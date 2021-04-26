新冠疫苗｜16至29歲組別接種疫苗首日　市民︰擔心「冇得揀」復必泰 (14:44)

24歲殷先生在社福機構任職，每月兩次前往中小學教授理財知識。他說，中小學生年紀小不能接種疫苗，為保障他們安全，決定接種疫苗，以免自己成為播毒者。他預計政府日後要求入學校教班者要先接種疫苗，但政府早前預告9月後不能接種復必泰疫苗，擔心到時「冇得揀」，故決定盡早接種。

24歲何先生稱，人人都有權利接種，認為應早些開放予年輕組別市民打針。他認為復必泰「數據清楚少少」，打疫苗只為防範病毒「安心啲」。他認為，政府不應以打疫苗決定是否開放旅遊氣泡或重開場所條件，因打疫苗目的是保障健康，並非為了進入某些場所。

市民：對新加坡「旅遊氣泡」無興趣 最想去台灣

25歲黃小姐則與另外兩名朋友一同打針。她認為，政府應盡早讓年輕人打針，「最socially active（社交活動頻繁）係我哋age group（年齡組別），其實我哋好危險」，「放工搭地鐵又咁多人，仲多人過蘭桂坊啦，唔好玩啦林鄭」。她坦言，就算接種疫苗，亦對香港及新加坡的「旅遊氣泡」無興趣，最想去台灣，但認為政府不願開放與台灣通關。

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