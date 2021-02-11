DSE 2021｜通識科開考　考生預計沒政治題試前省略溫習　科目重整感可惜【短片】 (14:26)

有關本港郊野公園垃圾一題，題目提供3項資料，包括本港郊野公園的垃圾收集量、外國有人發起「垃圾清理挑戰」，以及在本港郊野公園的罰則及相關執法行動。該題問考生郊野公園垃圾問題對香港生活素質的挑戰、什麼方法較能解決上述問題等。

至於卷二「延伸回應題」，考生須3選1作答。3題分別與有關網絡資訊與大眾健康、電子支付，以及本港文化體育。

考生林同學認為，今年試卷難度與以往相若。他認為新型冠狀病毒疫情與政治有關，而他試前估計考試不會涉及政治題，「香港發生了什麼事大家都知啦」，故沒有溫習相關課題。

通識科即將重整為公民與社會發展科，考生羅同學說對此感可惜，「政府現時喜歡怎樣做就怎樣做，它明天說要取消考試我都無辦法」。

考生何同學說，卷二有關電子支付的題目貼近生活，對此題較有信心，她認為今年試卷較往年容易，又稱備試時省略部分通識單元，例如香港法治與社會、中國社會現況等，集中溫習有關能源等課題。