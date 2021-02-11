青年東涌泳池拆國旗燒水馬受審　警誡稱爬旗桿拆國旗「型啲」一時衝動犯案 (13:13)

控方開案陳辭指出，大批蒙面示威者於2019年9月1日進入東涌游泳池，被告黃卓禮（23歲）先向旗杆旁的一部閉路電視噴白漆，繼而爬上旗桿和拆下國旗，周圍的示威者見狀拍掌歡呼，以及圍着旗杆組成傘陣。國旗轉交兩名身分不詳的示威者後，一度被丟進垃圾桶，以及用以抹拭垃圾桶的煙灰缸等。有50人其後圍着國旗，部分人點火燒國旗。

被告其後曾手持鐵罐，向橫額和雜物築成的路障倒汽油。路障最終沒被點火。被告後來再向一些水馬倒汽油，並當場用打火機點火，消防員到場將火救熄。

被告5日後被捕，警誡下說「嗰日我喺東涌行過見人摘支國旗，咁我咪埋去拆支國旗落嚟囉，之後我已經將支國旗交咗畀其他人，唔係我燒㗎」。

他後來再在3次錄影會面中承認，當日響應網上號召到機場參與公眾活動，途中看到示威者在泳池集結。被告詢問示威者有什麼可幫忙後，曾應對方要求塗污閉路電視和拆下國旗燃燒，形容自己用士巴拿敲打旗杆，令國旗滑下來。被告同時承認曾將易燃液體倒向雜物，以及將易燃液體倒向鐵罐後點火，並將鐵罐擲出，火勢及後蔓延至水馬。

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