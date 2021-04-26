回港易計劃擴展至內地其他省市　新增機場1000名額 (12:05)

公務員事務局長聶德權今（26日）公布，政府擴大「回港易」計劃的適用範圍，由廣東省及澳門擴展至內地其他省市回港的居民；參加「回港易」計劃的市民，抵港當日或前三天內須獲得由國家衛健委認可的醫療機構發出的陰性檢測證明，以及抵港前14天沒有去過香港、澳門以外的地區，以及內地的疫情中風險或高風險地區，便可豁免入境後14天檢疫。
另外，新增機場抵港配額，每日名額1000個，並維持深圳灣每日3000個、港珠澳大橋關口每日2000個名額。
市民可於4月27日零時開始，網上預約4月29日至5月16日期間指定回港日期及途經口岸的名額；網上預約逢周三開放未來兩星期名額予市民申請，每名申請人最多可為3名家人申請，包括未成年小童及長者。
香港居民抵達機場及各陸路口岸的安排：
．機場抵港：需要在機場內的臨時樣本採集中心進行病毒檢測，以及在專屬等候區等候結果，檢測結果陰性就可前往辦理入境手續，並豁免14天強制檢疫，另須在抵港後的第12天接受強制檢測
．陸路口岸返港：在回港前將核酸陰性檢測結果經「粵康碼」或「澳康碼」傳送到衛生署的電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表，以取得綠色二維碼，以便在陸路口岸經特設通道過關，並須於抵港第2日及第12日接受強制檢測