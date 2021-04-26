「回港易」計劃擴展至內地其他省市　新增機場1000名額 (12:05)

另外，新增機場抵港配額，每日名額1000個，並維持深圳灣每日3000個、港珠澳大橋關口每日2000個名額。

市民可於4月27日零時開始，網上預約4月29日至5月16日期間指定回港日期及途經口岸的名額；網上預約逢周三開放未來兩星期名額予市民申請，每名申請人最多可為3名家人申請，包括未成年小童及長者。

香港居民抵達機場及各陸路口岸的安排：

．機場抵港：需要在機場內的臨時樣本採集中心進行病毒檢測，以及在專屬等候區等候結果，檢測結果陰性就可前往辦理入境手續，並豁免14天強制檢疫，另須在抵港後的第12天接受強制檢測

．陸路口岸返港：在回港前將核酸陰性檢測結果經「粵康碼」或「澳康碼」傳送到衛生署的電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表，以取得綠色二維碼，以便在陸路口岸經特設通道過關，並須於抵港第2日及第12日接受強制檢測