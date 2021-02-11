旅遊氣泡｜港星旅遊氣泡5月26日再啟動　參與港人須先完成新冠疫苗接種 (11:40)

本港與新加坡去年11月曾落實旅遊氣泡，惟因本港出現第四波疫情，在啟動前一日宣布暫緩。邱騰華稱，兩地是次在原有的旅遊氣泡協定基礎上，增加更嚴謹的安排，當中包括：

．有關安排規定旅客出發前14日內無香港及新加坡以外的外遊紀錄，因應變種新冠病毒在不同地區的蔓延程度，以及有帶變種病毒的患者潛伏期超過14日，無外遊紀錄的14日並不包括在兩地進行強制檢疫的隔離期

．旅遊氣泡若因疫情暫停，重啟的條件除兩地的本地個案在暫停兩周的最後一日時，過去7日的源頭不明個案回落至日均不超過5宗外，隨後連續3日須滿足單日源頭不明個案不多於3宗，並在第3日時計算過去7日的源頭不明個案平均數字，日均不超過5宗

．新加坡來港旅客抵港須下載及使用「安心出行」，並保留行蹤紀錄至離港後31日

航班安排方面，5月26日至6月9日期間，兩地每日將各提供一班旅遊氣泡航班，每班接載200名旅客。6月10日起，將增至兩地各每日兩班，每班同樣接載200名旅客。