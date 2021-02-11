旅遊氣泡｜港星旅遊氣泡5月26日再啟動　參與港人須先完成新冠疫苗接種 (11:40)

商務及經濟發展局長邱騰華今日（26日）宣布，本港與新加坡的旅遊氣泡將於5月26日啟動。參與的香港居民必須在出發前最少14日完成接種兩劑新型冠狀病毒疫苗；而兩地旅客須提交出發前72小時內的陰性檢測報告，抵埗後亦要進行檢測，方可豁免強制檢疫及不受行程限制。
本港與新加坡去年11月曾落實旅遊氣泡，惟因本港出現第四波疫情，在啟動前一日宣布暫緩。邱騰華稱，兩地是次在原有的旅遊氣泡協定基礎上，增加更嚴謹的安排，當中包括：
．有關安排規定旅客出發前14日內無香港及新加坡以外的外遊紀錄，因應變種新冠病毒在不同地區的蔓延程度，以及有帶變種病毒的患者潛伏期超過14日，無外遊紀錄的14日並不包括在兩地進行強制檢疫的隔離期
．旅遊氣泡若因疫情暫停，重啟的條件除兩地的本地個案在暫停兩周的最後一日時，過去7日的源頭不明個案回落至日均不超過5宗外，隨後連續3日須滿足單日源頭不明個案不多於3宗，並在第3日時計算過去7日的源頭不明個案平均數字，日均不超過5宗
．新加坡來港旅客抵港須下載及使用「安心出行」，並保留行蹤紀錄至離港後31日
航班安排方面，5月26日至6月9日期間，兩地每日將各提供一班旅遊氣泡航班，每班接載200名旅客。6月10日起，將增至兩地各每日兩班，每班同樣接載200名旅客。