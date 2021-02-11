中聯辦批「反華政客」藉法院判決散佈歪曲言論　夏博義：擁護基本法　盼晤中聯辦澄清 (19:41)

夏博義回覆本報查詢稱，他堅定擁護《基本法》及一國兩制，自言絕非反華政客，並稱以往住在英國牛津市時是無償擔任市議員，只處理當地事務，不涉及外交政策，強調自1986年首度前往內地後，已對中國感興趣，亦曾走訪中國多省。

夏博義：是英國人亦是香港永久居民

夏博義稱，他本身是英國人，必然與英國有密切聯繫，但亦是香港永久居民、由1995年起為香港納稅人，強調會為香港大律師公會及香港社群竭盡所能。他對於中聯辦的誤會感抱歉，希望有機會可面對面澄清。

翻查資料，在「818流水式集會」判決後，夏博義曾接受網媒立場新聞專訪，稱和平示威是疏導民怨的重要渠道，若市民和平表達的權利被剝奪、民怨無法宣泄，最終或轉向具破壞力的途徑，包括暴力。夏博義在案件中，代表認罪的街工梁耀忠。