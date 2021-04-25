北角雙屍倫常慘劇　警改列謀殺及自殺案 (17:30)

東區警區總督察（刑事）江詩韻指出，83歲容姓男事主與85歲女事主結婚超過60年，育有2子1女。女事主於10年前患上長期病，據悉為柏金遜症，一直由男事主照顧，惟至去年底，男事主同樣患病並行動不便，他曾向兒子透露，擔心未能好好照顧妻子。江表示，由於男女事主健康情况轉差，其54歲兒子於4月初申請一個大假搬回北角堡壘街11號偉文大廈單位與父母居住。至昨晚7時許，兒子短暫外出，回家後發現父親以窗簾繩上吊，母親則倒臥床上、口吐白沫，兒子隨即以刀切斷窗簾繩，並報警求助。兩夫婦昏迷被送往灣仔律敦治醫院搶救，延至晚上7時46分及7時51分不治。

江續指，警方於現場檢獲兩封分別由男女事主留下的遺書，內容透露有尋死意念及交待身後事。警方其後於女死者頸部發現瘀痕，遂將案件改列謀殺及自殺案調查。江表示，現場沒有打鬥痕跡或血迹，有待檢驗確定瘀痕如何造成；涉事家庭過去未有向社署求助。

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