寶達邨奪命火警　街坊眾籌打齋公祭 (14:56)

中午1時許，達喜樓旁空地置有多張長枱及祭品，9名法師在場進行超渡儀式，約30名熱心街坊在旁幫忙摺金銀衣紙，有人上前上香及鞠躬拜祭，肇事家庭的8名親友亦有到場。

街坊黎太說，3日前已開始協助摺金銀衣紙，「幾時得閒就幾時來，有心咪行埋來做。」她對事件感到傷感，直言「聽到眼淚都流埋」。另一街坊陳女士則說，幫忙摺衣紙只是盡自己心意，又說所有街坊都很有心。

事後有接觸肇事家庭的觀塘（秀茂坪南）區議員陳耀雄表示，家屬現時心情複雜，暫未有特別需要。陳表示，有不少熱心街坊有意捐款協助家屬渡難關，家屬亦正安排收集善款。

事發於16日凌晨3時05分，寶達邨達喜樓5樓一個約550呎的三房單位發生火警，火舌不斷從單位窗戶噴出，約180名居民疏散到地面安全位置，消防趕至將火救熄。居於起火單位內的一家六口，包括60歲陳姓男戶主、其47歲劉姓妻子女戶主、兩名分別27及26歲的女兒、姓饒女婿及他與大女兒的2歲女兒，當中4名女子均告不治，男戶主送院時陷入昏迷，情況一度危殆。