新冠疫苗｜75歲翁家中昏迷送院離世　15日前接種第二劑科興 (20:56)

根據資料，他曾於離世前15日（即4月9日）接種第二劑科興疫苗。衛生署稱，暫未有臨牀證據顯示事件由疫苗引起，衛生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

58歲女死亡個案 初步診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止

衛生署並公布更多有關58歲女子打新冠疫苗後死亡的資料。根據醫管局資料，該女子患有高血壓及肥胖，4月22日黃昏在家中暈倒昏迷，送往聯合醫院。醫院檢查發現她蛛網膜下腔有大量出血並腦水腫，她其後情況轉差，延至4月23日凌晨離世，初步臨牀診斷她為蛛網膜下腔出血及心搏停止。

衛生署稱，根據資料，該女子曾於離世前10日（即4月13日）在九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種第二劑科興新冠疫苗，當日她接種後觀察期間沒有不適紀錄。衛生署稱暫未有臨牀證據顯示這宗事件由疫苗引起，會將個案交專家委員會評估因果關係。

連同上述78歲男子離世個案，本港累計23人在接種新冠疫苗後離世，19人打科興、4人打復必泰。

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