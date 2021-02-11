帶變種病毒菲傭檢測由華大基因承辦　Prenetics加入為指定酒店檢疫者檢測 (20:27)

衛生署表示，由2020年12月29日起，安排多間外判承辦商為在指定酒店接受強制檢疫的人，在檢疫期第12天接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，並在第19天再次接受檢測。

署方指出，現時的外判檢測服務承辦商為華大基因，由4月26日開始，Prenetics會加入與華大基因一起為指定酒店接受強制檢疫的人提供檢測服務。為確保採樣質素，政府已在外判合約內加入條文，要求承辦商的服務必須符合當局要求的質素。

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