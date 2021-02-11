帶變種病毒菲傭檢測由華大基因承辦　Prenetics加入為指定酒店檢疫者檢測 (20:27)

變種新型冠狀病毒第二度進入社區，一名菲傭逗留社區最少6日才被驗出N501Y變異病毒株，且入院即驗出抗體。她檢疫時入住的西營盤華美達海景酒店，同層一個月內有3間房、共5人確診，累計至少兩人入院後驗出抗體陽性。港大微生物學系講座教授袁國勇指出，抗體陽性代表患者已染疫一段時間，關注採樣承辦商有否做足程序。華大基因發言人表示，華大基因於3月25日至4月15日（即上述個案檢疫期間）負責檢疫酒店的採樣及檢測服務。
衛生署表示，由2020年12月29日起，安排多間外判承辦商為在指定酒店接受強制檢疫的人，在檢疫期第12天接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，並在第19天再次接受檢測。
署方指出，現時的外判檢測服務承辦商為華大基因，由4月26日開始，Prenetics會加入與華大基因一起為指定酒店接受強制檢疫的人提供檢測服務。為確保採樣質素，政府已在外判合約內加入條文，要求承辦商的服務必須符合當局要求的質素。
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