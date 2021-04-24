中大校友評議會周年大會　主席林偉雄被提不信任動議獲通過 (19:16)

中大校友評議會原定去年7月18日舉行周年會員大會，三度延期後終於今午（24日）在紅館舉行，眾多中大校友排隊進場，投票選新主席及兩名常委。大會上，教協前總幹事馮家強臨時提出對主席林偉雄不信任動議，稱過去兩年評議會不作為，包括拒絕召開特別會員大會討論中大打壓學生會。不信任動議在1235票贊成、80票反對、15票棄權下獲通過，林偉雄不可再主持餘下會議。
今次大會原定下午2時起開始，馮家強不滿大會直接開始投票，跳過首項議程，提出規程問題，但林偉雄未有理會，馮走上台前對質，林一度稱「我話得就得，今日我話事」，又稱馮「無禮貌」及影響程序，若大會受阻，中大24萬校友均感遺憾；擾攘10分鐘後林偉雄宣布休會，但投票程序繼續。
開始點票後，現場一度有人鼓譟，不滿票箱被搬入後台點票，質問票箱去向，林偉雄未有解釋，反問「點票程序好清晰，OK？」，並叫場內的人「安靜10分鐘」，「再嘈就無法處理不信任動議」。民主派區議員盧俊宇則稱檢查過票箱，籲大家放心。
今次會員大會將選出新任主席及兩名常委，主席之位由現任評議會副主席郭碧蓮及前常委楊于銘角逐，結果楊于銘以大比數當選。常委候選人則有4人，包括前區議員李軒朗、盧俊宇、王翠虹及李廣宇，最終由李軒朗及盧俊宇當選。
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