中大校友評議會周年大會　主席林偉雄被提不信任動議獲通過 (19:16)

今次大會原定下午2時起開始，馮家強不滿大會直接開始投票，跳過首項議程，提出規程問題，但林偉雄未有理會，馮走上台前對質，林一度稱「我話得就得，今日我話事」，又稱馮「無禮貌」及影響程序，若大會受阻，中大24萬校友均感遺憾；擾攘10分鐘後林偉雄宣布休會，但投票程序繼續。

開始點票後，現場一度有人鼓譟，不滿票箱被搬入後台點票，質問票箱去向，林偉雄未有解釋，反問「點票程序好清晰，OK？」，並叫場內的人「安靜10分鐘」，「再嘈就無法處理不信任動議」。民主派區議員盧俊宇則稱檢查過票箱，籲大家放心。

今次會員大會將選出新任主席及兩名常委，主席之位由現任評議會副主席郭碧蓮及前常委楊于銘角逐，結果楊于銘以大比數當選。常委候選人則有4人，包括前區議員李軒朗、盧俊宇、王翠虹及李廣宇，最終由李軒朗及盧俊宇當選。

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