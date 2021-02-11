新冠肺炎｜增3確診　帶變種病毒菲傭列源頭不明　兩本地相關個案包括3歲童 (14:05)

源頭不明個案：

．個案11730：38歲外傭，3月27日從菲律賓抵港，之後於西營盤華美達海景酒店檢疫至4月16日。完成21日檢疫後，4月17日到堅尼地道8號Kennedy Terrace的僱主家中，僱主一家及另外兩名外傭要檢疫。她4月19日到過中環萬邦行做身體檢查，同日亦到過入境事務大樓8樓及皇后大道中176號錦安大廈的僱傭公司。

本地相關個案：

．個案11729：38歲男子，居於將軍澳顯明苑，4月20日發病。

．個案11731：3歲男童，居於葵涌邨曉葵樓，無病徵。

【13:08】消息稱，本港今日新增約3宗新型冠狀病毒確診個案，包括昨日已公布、完成檢疫期並驗出N501Y變種病毒株的菲傭，以及兩宗相關個案。當局不設疫情記者會。

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