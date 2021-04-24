新冠肺炎｜增逾20地點強制檢測　8校爆上呼吸道感染須強檢 (08:45)

任何在2021年4月10日至4月23日期間，曾身處以下地點超過兩小時的人，須於4月26日或之前接受檢測：

新增一宗或以上初步確診個案大廈

．將軍澳昭信路6號顯明苑

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．葵涌葵昌路100號KC100 5樓新尚网（網）有限公司

爆發上呼吸道感染的學校

．沙田瀝源邨沙田崇真學校

．石硤尾南山邨道28號東華三院群芳啟智學校

．黃大仙竹園北村柏園樓地下東華三院群芳啟智學校的宿舍

．紅磡黃埔花園第10期綠榕苑地下迦南幼稚園（黃埔花園）/迦南幼兒園（黃埔花園）

．沙田禾輋邨德和樓地下101-114號救世軍禾輋幼兒學校

．天水圍天頌苑服務設施大樓地下翰林幼稚園（天水圍）

．青衣青敬路75號宏福花園第4座地下宏福中英文幼稚園

．上水天平邨天喜樓6座地下東華三院徐展堂幼稚園

其他

．將軍澳常寧路2號TKO Gateway西翼2樓W201-W202號舖舒適堡

與一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地初步確診個案相關

．任何在2021年3月27日至4月23日期間曾身處西營盤皇后大道西239號華美達海景酒店的人，須於2021年4月26日或之前接受檢測

任何在2021年4月19日曾身處下列指明地方的人，須於2021年4月26日或之前接受檢測：

．中環皇后大道中33-33A號及昭隆街6-16號萬邦行

．灣仔告士打道7號入境事務大樓

．中環皇后大道中176A-176F號及威靈頓街129-133號錦安大廈

屬第二次檢測的指明地方（須於4月26日或之前接受檢測）

．4月9日曾身處油尖旺彌敦道82-84號尖沙嘴匯豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓匯豐銀行，或彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層渣打銀行的人

．4月11日曾身處油尖旺柯士甸道45-53號地庫惠康或廣東道3-27號海港城（只包括商場）的人

．4月14日曾身處長洲北社海傍路13B號地舖恒樂海鮮菜館的人

．4月14日曾身處中環5號碼頭或長洲渡輪碼頭的人

．4月14日曾乘搭任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線渡輪的人

．4月9日至4月17日期間任何時間曾於油尖旺柯士甸路23號華美達華麗酒店退房的住客

．3月29日至4月18日期間身處中環雲咸街60號中央廣場的人

其他較早到期的強制檢測公告