美籍銀行家涉襲警　作供警稱遭被告跪胸口打臉 (22:38)

美籍被告Samuel Phillip Bickett（36歲）被控於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員俞樹生。

俞樹生供稱，當日他穿便服乘港鐵上班，在銅鑼灣站下車後，看到一名男子跳閘，並在一名市民協助下用警棍制服跳閘男；俞樹生遭一名戴鴨嘴帽外籍男打背部，鬆手致跳閘男逃脫。外籍男與市民理論，俞樹生上前了解，遭反問「Are you popo？」，起初他不明所以而答「No」，隨後才回應「Yes」。

俞樹生表示，穿藍衣的被告此時出現，嘗試搶走俞樹生左手的警棍，俞樹生遭被告扯至倒地，再遭被告跪左胸口及打左臉兩至三下。俞樹生隨後說「I am police」，被告聽罷起身轉用左腳踩着俞樹生腹部，問「Are you police？」，俞樹生答「Police, yes」，之後被告要求俞樹生出示委任證，但俞樹生擔心被告搶走警棍襲擊他，故向被告說「Leave your hand」，但被告無理會，最後軍裝警到場並將俞樹生及被告等人帶走。

案件周一（26日）續。