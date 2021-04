美籍銀行家涉襲警　作供警稱遭被告跪胸口打臉 (22:38)

美籍被告Samuel Phillip Bickett(36歲)被控於2019年12月7日,在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員俞樹生。

俞樹生供稱,當日他穿便服乘港鐵上班,在銅鑼灣站下車後,看到一名男子跳閘,並在一名市民協助下用警棍制服跳閘男;俞樹生遭一名戴鴨嘴帽外籍男打背部,鬆手致跳閘男逃脫。外籍男與市民理論,俞樹生上前了解,遭反問「Are you popo?」,起初他不明所以而答「No」,隨後才回應「Yes」。

俞樹生表示,穿藍衣的被告此時出現,嘗試搶走俞樹生左手的警棍,俞樹生遭被告扯至倒地,再遭被告跪左胸口及打左臉兩至三下。俞樹生隨後說「I am police」,被告聽罷起身轉用左腳踩着俞樹生腹部,問「Are you police?」,俞樹生答「Police, yes」,之後被告要求俞樹生出示委任證,但俞樹生擔心被告搶走警棍襲擊他,故向被告說「Leave your hand」,但被告無理會,最後軍裝警到場並將俞樹生及被告等人帶走。

案件周一(26日)續。