聽障青年涉傷人脫罪　官：片段見施襲者講電話 (21:14)

首被告為學生蔡俊軒（23歲），第四被告為商人宋晞綸（46歲）。辯方為罪成的宋晞綸求情時稱，她是「香江情中國心」慈善團體創辦人，幫助弱勢社群；育有兩名兒子。同案另外兩名被告早前已承認在公眾地方打鬥，均被判160小時社會服務令。

裁判官鄧少雄裁決時指出，案發片段顯示襲擊藍雪寶的戴帽男子曾做出講電話動作，惟蔡俊軒有嚴重聽障，法庭非常質疑該男子是否蔡俊軒，亦不接納藍雪寶供稱單靠眼鏡及眼眉辨認，裁定蔡俊軒罪名不成立。

至於宋晞綸，辯方在審訊時爭議，案發片段中一名先引起打鬥、推了一名黑衣示威者一下的灰衣女子並非宋晞綸。鄧少雄指出，藍雪寶供稱陪宋晞綸到場做「義工活動」，隨後見宋晞綸被踢，這些均與灰衣女子在片中的情況一致，裁定宋晞綸是首先展開打鬥的人，並非因自衛而參與。