易服癖漢涉闖維園女更衣室遊蕩罪脫　官︰被告無作令人擔心行為 (17:57)

謝德偉（38歲）原被控於2020年6月19日，在維多利亞公園游泳池女更衣室內遊蕩，導致女泳池助理經理王祖妍合理地擔心安全和利益。控方在裁決後以《刑事訴訟條例》第109（i）條，要求法庭要求被告自簽守行為，但申請遭法庭拒絕。

暫委裁判官袁焌碩裁決時表示，在泳池先發現被告的救生員、唯一在女更衣室內看到被告從廁格走出的王祖妍，以及拘捕被告的警員證供均可信，亦接納辯方呈上被告的心理專家報告。不過，袁官指出，王祖妍供稱看見被告後，擔心的是其他泳客的利益或私隱問題，例如會否被偷拍，而非擔心自己，故在主觀上難證被告令王祖妍擔心。

袁官續指出，即使女助理經理聲稱當時擔心向被告表露身分後，被告會逃跑或襲擊她，但被告從廁格內出來後，沒作出其他行為，並在一分鐘內直接前往更衣室門口離開，故此一個正常人在客觀上亦未必會因而擔心受襲。袁官認為雖然被告穿女裝在女更衣室進出固然可疑，但控方選擇以此控罪檢控，卻未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪名不成立。

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