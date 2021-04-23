兩元朗區議員認違限聚令各罰3000元 (18:13)

雙方同意案情指出，當晚近8時，一名督察見被告黃偉賢（62歲）及李俊威（27歲）在元朗西鐵站G出口設置街站，兩人輪流以揚聲器向約30人演講，督察隨即警告二人，但他們並無理會，當時約150人圍觀，他們又帶領唱歌及高叫口號，及後警方拉起橙帶將二人分隔開，惟聚集者繼續叫口號及咒罵警員，一度多達200人圍觀。警方當日先後8次警告在場者違反限聚令，並在第三次警告後，上前截停及票控兩名被告。

黃偉賢表示同意案情，惟李俊威稱是警方拉起橙帶不讓他們走，並非他們不肯離開，稱「我哋並冇收到明確警告，我哋冇輪流嗌咪，因為我都冇嗌過咪」。裁判官水佳麗隨即建議二人再作考慮才答辯，二人經商討後維持認罪答辯。

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