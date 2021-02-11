新冠肺炎｜西營盤華美達酒店完成檢疫菲傭初步陽性　帶N501Y變種病毒株 (17:33)

西營盤華美達海景酒店另有帶N501Y個案

該菲傭於3月27日抵港，同日至4月16日入住西營盤華美達海景酒店檢疫，4月17日到堅尼地道8號僱主家中居住，4月19日到中環萬邦行做身體檢查及灣仔入境事務大樓，她亦曾到皇后大道中錦安大廈的僱傭公司。當局翻查患者入住酒店，發現隔壁房有一家人共3宗確診個案，居住期與她重疊4日（4月4日至7日），該一家人有兩人帶「N501Y」變種病毒。

將軍澳舒適堡錄一確診一初步確診

另一宗初步確診個案是民政處司機，居於將軍澳顯明苑，4月7日曾到將軍澳舒適堡健身中心，與早前確診個案11711於差不多時間、有機會同一空間健身，但非用同一組器械。

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