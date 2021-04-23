中大暴動案　辯方片段顯示被告遭拉倒拖行　涉案警否認使用不當武力 (17:15)

4名被告依次為為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、香港專業教育學院（IVE）學生張俊浩及中大學生鄧希雯，他們否認暴動及違反《禁蒙面法》等罪。

警員林浩翔供稱，當日與隊員展開追捕，示威者向後逃跑，他看到次被告在示威人群的中前排，被告突然失平衡，整個人朝天向後跌倒，他上前將被告制服。

辯方盤問時呈上片段，可見次被告被3名警員包圍，當時次被告在地上爬行，被警員從後拉跌，林浩翔表示「呢一幕就係佢失平衡嗰幕」。辯方指稱林浩翔揑造證供，又說片段中次被告根本沒有掙扎，林浩翔不同意，稱「畫面見唔到，但我當時感覺到佢反抗」。

辯方又指稱，林浩翔制服次被告後，強行將他在地上拖行9秒；又稱次被告事後頭部流血，是被警員以警棍打頭造成，指出林浩翔使用不當武力，惟林浩翔一一否認。

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