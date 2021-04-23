區諾軒大聲公襲警改判囚9周　高院：若希望化解對峙不應辱罵警方 (16:25)

案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌和法官彭寶琴審理，判辭由潘官撰寫。

上訴庭在判辭形容，執行職責的警務人員為法紀和治安的代表，襲警不僅傷害警務人員，更同時衝擊他們代表的法紀和治安，法庭一般會對干犯襲擊罪的人判處即時監禁。上訴庭又表示，香港當時正經歷連串、持續和嚴重的暴力事件，認為區諾軒當時襲擊警員，屬完全不可接受的行為，而且他當時情緒十分激動，所用的言詞極容易挑起他人對警方的不滿，有可能加劇警民衝突的風險。

至於區諾軒用揚聲器講話，導致警司高振邦耳朵不適的行為，上訴庭認為區諾軒在毫無挑釁和衝突的情況下施襲，甚至高振邦再三要求他停止後繼續用揚聲器叫囂，行為根本毫無道理可言，形容高振邦的傷害雖並非永久，但「不能說是輕微」。

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