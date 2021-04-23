區諾軒大聲公襲警改判囚9周　高院：若希望化解對峙不應辱罵警方 (16:25)

時任立法會議員區諾軒前年7月7日九龍區反修例遊行後，涉於翌日凌晨在油麻地以揚聲器講話和敲打警方盾牌，導致警察公共關係科警司耳朵不適和另一名警員受驚。他經審訊後被裁定兩項襲警罪成，判140小時社會服務令，律政司其後提出刑期覆核，上訴庭早前改判區諾軒即時入獄9星期。上訴庭今（23日）頒下判辭指出，若區諾軒當時真的希望「化解」警方和市民之間的對峙，他應平心靜氣，不應情緒激動，更絕不應使用激烈、帶貶義甚至侮辱的言詞和粗口辱罵警方，認為犯案情節嚴重，判刑必須嚴懲和具阻嚇力。
案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌和法官彭寶琴審理，判辭由潘官撰寫。
上訴庭在判辭形容，執行職責的警務人員為法紀和治安的代表，襲警不僅傷害警務人員，更同時衝擊他們代表的法紀和治安，法庭一般會對干犯襲擊罪的人判處即時監禁。上訴庭又表示，香港當時正經歷連串、持續和嚴重的暴力事件，認為區諾軒當時襲擊警員，屬完全不可接受的行為，而且他當時情緒十分激動，所用的言詞極容易挑起他人對警方的不滿，有可能加劇警民衝突的風險。
至於區諾軒用揚聲器講話，導致警司高振邦耳朵不適的行為，上訴庭認為區諾軒在毫無挑釁和衝突的情況下施襲，甚至高振邦再三要求他停止後繼續用揚聲器叫囂，行為根本毫無道理可言，形容高振邦的傷害雖並非永久，但「不能說是輕微」。