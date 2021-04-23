寵物節柴犬咬死貓引公眾關注　男子揚言五區毒狗被捕 (15:23)

沙田警區重案組第2隊高級督察廖芷齊表示，本周日（18日）於灣仔舉行的寵物節內發生狗吠死貓事件，事件引起廣泛關注，至翌日有人於網上留言，聲言已於全港多區放置毒藥毒害狗隻，以表達不滿，引來廣泛網民譴責，該帖文及後於短時間內被刪除。

根據網上截圖，該帖文稱「路邊已放好味嘅朱古力，歡迎狗主放牧式餵食，已行了5區(我唔會講去過邊，吹呀？慢慢搵啦，中毒就知㗎啦）」。

沙田警區重案組接手調查後，於昨日到葵涌拘捕一名男子，涉嫌妨害公眾安寧，同時檢獲2部手機及1部電腦作進一步調查。被捕男子25歲，報稱學生，有飼養一隻貓，暫無證據顯示他曾放置毒藥毒害狗隻。

資料顯示，朱古力含有可可鹼，對狗隻神經系統、心臟和腎功能有害，故朱古力對狗隻屬毒藥。

至於會否拘捕柴犬狗主，警方稱灣仔警區正循殘酷對待動物方向跟進。

「香港寵物節2021」上周在灣仔會展舉行，其中一名參展商女職員帶同其飼養的5星期大幼貓「卷卷」上班，惟至展期最後一日即本周日（18日）時，有男狗主帶同其柴犬到該展商攤位時，柴犬探頭入女職員的斜孭袋內咬斃卷卷，惟該男狗主不顧而去。女職員於網上群組發文講述事件後，引發貓狗主人熱烈討論。