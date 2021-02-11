政府擬賦權強制徵用學校NGO作票站　議員批違令罰款1萬元欠阻嚇力 (15:15)

自由黨易志明認為，應賦權當局強制徵用相關場地作票站，「退而求其次，最低限度大幅調升罰則，這樣才有阻嚇作用，否則（機構）取得政府資助，然後（以）罰款還給它（政府），那些全部是NGO（非政府機構）」。

政府：煽惑他人不投票或投白票、廢票法例適用於境外

另外，政府提出立法禁止煽惑他人不投票或投白票、廢票，民建聯張國鈞問及，法例是否適用於境外，又舉例僱主於公司範圍呼籲員工投白票等，是否違法。政府表明法例適用於境外，如事主出現於香港境內，當局可將他拘捕及起訴。律政司署理律政專員梅基發則表示，一般而言公司非公開場合，如公眾無接收相關信息，僱主未必違法。

多名議員關注，上述條文無列出特定的犯罪意圖，促政府加入「意圖操縱或破壞選舉」，以免市民誤觸法網；熱血公民鄭松泰憂慮出現「砌生豬肉」情況。政制及內地事務局長曾國衞強調，取證及舉證的過程非常嚴謹，於法庭構成煽惑行為的門檻很高。

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