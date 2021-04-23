海關消防合作繁殖搜查犬搜救犬　狗爸首見狗媽「怕醜」 (15:00)

6隻幼犬今年大年初一（2月12日）出生，現時約兩個半月大，正接受遊戲模式的基礎訓練， 將來有4隻分配予海關，2隻分配予消防。

海關搜查犬課監督馬少芳稱，新型冠狀病毒疫情下停止派員赴海外採購犬隻及交流訓練心得，但搜救犬需求殷切，決定與消防合作繁殖犬隻。她預計，今年底會推出第一批槍械搜查犬，防止非法槍械流入本港，現正在物色適合的搜查犬及領犬員。

高級消防隊長羅文傑說，市民近年喜愛參與山野活動，山野意外較以往頻繁，希望培育更多搜救犬協助救援及尋找失蹤市民。

今次合作繁殖計劃有何困難？羅文傑笑說，狗爸是消防搜救犬Jack，狗媽是海關緝毒犬Casa，兩犬初次見面「相睇」時，Jack十分「怕醜」，領犬員花不少努力令雙方混熟，後來兩犬感情融洽，成功繁殖下一代。

消防搜救犬負責山野及複雜環境搜救，其體能、敏捷度、膽量要求高，幼犬9個月至1歲大開始接受正規訓練，為期3至4個月，通過考核便可成為搜救犬。海關搜查犬負責關口緝毒及搜查爆炸品等工作，幼犬4個月大時會接受評估，再決定日後培訓方向。