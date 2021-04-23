4區議員體育館外見記者違限聚令罰7000元　官：犯案時已完成工作 (13:45)

4名被告被控於2020年8月7日，在西環中山紀念公園體育館外，參與受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》599G章。因「民主派35+初選案」還押的梁晃維，今散庭後返回羈留室前大呼「你若不離，我定不棄，香港萬歲」。

辯方求情時指出，4名被告當時正進行區議員工作，與一般因酒吧喝酒或飯局而違犯限聚令的情況不同，又稱案發前一日因政府在無通知中西區區議會的情況下，在中山紀念公園內設檢測實驗室，有大量警員及醫護人員出入，令該區居民驚慌，不斷打電話向4名被告在內等多名區議員查詢，故中西區區議會決定在案發當日前往了解，事後接受傳媒訪問時大意犯案。

主任裁判官羅德泉稱，4人犯案時已完成工作，指出他們的一時大意與他人在酒樓吃飯時大意違限聚令無異，但考慮情況下，終決定各人罰款7000元。

至於同案的民主黨前區議員許智峯已宣布流亡；另外涉及同一事件、被控一項「組織受禁群組聚集」傳票罪的中西區區議會主席鄭麗琼，案件今天同在東區裁判法院預審，她維持不認罪，排期至今年8月30至31日審訊。

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