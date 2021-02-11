DSE 2021｜文憑試今開考　視藝科屯門考場突更改　考生稱「嚇親」 (10:25)

視覺藝術科早上8時半開考，屯門官立中學試場有數名考生早於7時許已在校門外等候入場。考生余同學昨日傍晚獲電郵通知改考場，初時感「開心」，因她住天水圍，原本以為可改往附近考場；加上青松侯寶垣中學毗鄰早前爆疫的友愛邨，感到擔心，沒料到最終仍要赴屯門應考。她說，原本計劃乘巴士到青松侯寶垣中學應考，因臨時改考場，為免遲到，故改乘的士應考。

考生邱同學則對臨時轉考場感「嚇親」，本來想親身到考場「探路」，但因昨日才獲知轉考場，無時間探路作準備，幸好今日交通順暢，順利到達。考生黃同學亦表示對轉考場感愕然，稱一早已預備前往考場的路線，突然轉考場打亂計劃，要改乘的士應考，「有啲緊張」。

考生鄭同學說，他家住在天水圍，因擔心塞車故早半小時起牀到校。他昨日下午4時許收到短訊及電郵通知改考場，稱「有少少驚訝，咁遲先去通知」。

其他報道：路德會國安教材 直搬京官說法 斥佔運及反修例破壞秩序 教協：非全面客觀

其他報道：科學館新設「地球科學廳」 親歷10號風球威力【短片】