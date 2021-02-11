DSE 2021｜文憑試今開考　視藝科屯門考場突更改　考生稱「嚇親」 (10:25)

中學文憑試（DSE）今日（23日）開考，首科為視覺藝術科。屯門青松侯寶垣中學的試場因有學生屬新型冠狀病毒個案密切接觸者，今日須安排校舍消毒，有48名考生昨（22日）獲通知轉往屯門官立中學應考。有考生表示「嚇親」，有考生則因「轉場」要改乘的士應考。
視覺藝術科早上8時半開考，屯門官立中學試場有數名考生早於7時許已在校門外等候入場。考生余同學昨日傍晚獲電郵通知改考場，初時感「開心」，因她住天水圍，原本以為可改往附近考場；加上青松侯寶垣中學毗鄰早前爆疫的友愛邨，感到擔心，沒料到最終仍要赴屯門應考。她說，原本計劃乘巴士到青松侯寶垣中學應考，因臨時改考場，為免遲到，故改乘的士應考。
考生邱同學則對臨時轉考場感「嚇親」，本來想親身到考場「探路」，但因昨日才獲知轉考場，無時間探路作準備，幸好今日交通順暢，順利到達。考生黃同學亦表示對轉考場感愕然，稱一早已預備前往考場的路線，突然轉考場打亂計劃，要改乘的士應考，「有啲緊張」。
考生鄭同學說，他家住在天水圍，因擔心塞車故早半小時起牀到校。他昨日下午4時許收到短訊及電郵通知改考場，稱「有少少驚訝，咁遲先去通知」。
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