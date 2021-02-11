新冠疫苗｜16至29歲今起可預約打針　接種中心增科興復必泰大字防混淆【短片】 (08:10)

政府上周公布擴大新型冠狀病毒疫苗接種計劃，16歲至29歲組別的市民可於今天（23日）上午9時起，於疫苗接種專題網站預約接種。16歲或以上可接種復必泰疫苗，18歲或以上可接種科興疫苗。公務員事務局長聶德權在facebook表示，為杜絕出錯，特別新增「兩大關卡」。
聶德權稱，接種中心加設了大型標記，寫着「科興（Sinovac）」或「復必泰（BioNTech）」，提醒市民該中心提供哪款疫苗；電話預約短訊亦會寫上「S」或「B」，讓中心登記人員一看便知是預約了科興還是復必泰。另外，打針前，接種者的身分證會接駁到醫健通系統，如果資料與預約不符，系統會有顯示，讓醫護知悉。
聶德權稱，醫管局增加至21間普通科門診為市民接種。將軍澳體育館、屯門友愛體育館及葵芳林士德體育館3間疫苗接種中心，會按計劃陸續改為接種復必泰疫苗；其中將軍澳及友愛接種中心既提供復必泰，也同時為小數市民接種第二劑科興疫苗。
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