M+艾未未作品捐贈人希克：欠開放心態難欣賞當代藝術 (22:13)

新民黨容海恩、民建聯劉國勳等，早前質疑M+博物館的藏品，指出艾未未作品或違反《港區國安法》，西九文化區管理局董事局主席唐英年其後稱，從來無計劃開館時展出有關相片。

希克稱，傳統藝術呈現理想世界，呈現世界的應然狀態，但「當代藝術不是人們的好朋友。它促使你以開闊的胸懷看待世界的種種現實，關注當中的分析和評論。」

對於現時的爭議，他列舉這是50年前西方社會人士會提出的問題，那時有人會問：「藝術家在做什麼？我完全不明白。」他指出這是一個過程，而這過程需要接觸與浸淫，讓大家去討論什麼是有意義的藝術，什麼不是。他認為如果斷絕這種討論的機會，人們就可能無法真正有所領會。

希克提及當初收藏的各類作品，以時為經、創作媒介為緯，嘗試全面地反映富實驗精神的當代中國藝術家的創作面貌。他指出這種做法必然會包括來自邊緣群體的作品，又稱這批藏品並非全都適合公開展出，當中一些是供藝術史家研究之用。

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