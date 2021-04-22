新冠疫苗｜跨境貨車司機接種兩劑疫苗滿14日　入境深圳珠海免每日檢測 (21:02)

而未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、完成接種兩劑疫苗後未滿14日、或是「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，入境深圳及珠海時，除了須持72小時核酸檢測陰性證明外，每日首次入境前仍須到內地口岸採樣點接受核酸採樣。

運輸署稱，已透過跨境貨運公司和商會，聯絡跨境貨車司機將相關資料交予廣東省政府上傳至「粵康碼」系統，截至昨天（21日）系統已完成逾4200名司機的登記。運輸署亦稱，疫苗接種計劃至今，有約6900名跨境貨車司機接種了第一劑疫苗，已接種兩劑疫苗的約有6200人，分別佔活躍跨境貨車司機的九成八及近九成。

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