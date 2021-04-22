蔡玉玲：不認為自己有罪　以《鏗鏘集》編導製作7．21報道感驕傲 (20:25)

蔡玉玲在庭外稱，查冊是新聞界行之有效、查找真相的工具，但法庭的判決未有平衡新聞自由及公眾知情權，更不合理地限制新聞自由。她又稱，對有份製作涉案的節目感到驕傲，直言「我引以為傲」；她又說判決不單只是針對她，而是整個行業，「今天法庭可以判我有刑責，但我堅信查冊無罪、新聞自由無罪」。

蔡玉玲稱，根據法庭裁決，即使以後出現有司機在發生意外後不顧而去的事件，記者並非當事人便不能查冊，故認為法庭是不合理及不合比例地限制了新聞自由，亦沒有在新聞自由及公眾利益之間作平衡，遑論條例上沒寫明事情須與自身有關才能查冊，因此認為是次裁決對業界帶來非常壞的影響。

被問及因本案她很有可能無法繼續擔任《鏗鏘集》記者，蔡玉玲哽咽說：「我想做記者，唔一定要做《鏗鏘集》嘅記者，唔一定要做港台嘅記者」。

她表示，不會放棄對新聞追求，日後希望能在其他不同的平台，相信即使再受打壓，亦會有做新聞的空間，而繼續新聞工作是對判決最積極的回應。她又希望新聞界日後繼續信守價值，履行天職。

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