華大基因化驗出30宗初步陽性不尋常　袁國勇：疑帶病毒樣本污染其他樣本　釀交叉感染致假陽性 (19:55)

袁國勇稱，30個樣本中有兩個樣本應是真正陽性，其中一個經醫管局化驗確定陽性，另一個則是病毒量高，相信也是陽性。這兩個樣本亦是當日化驗過程中首兩個化驗的標本，不排除是病毒由一樣本意外帶到其他樣本。

他稱，樣本瓶內一般載有能夠殺死病毒、提煉核酸出來的緩衝液，瓶內的泡可能會在開瓶時溢出爆開，或因此污染了手套、生物安全櫃等，造成交叉感染。他亦稱，化驗員會將工作紙一同放入安全櫃，載樣本瓶的膠兜會翻用，也可能污染下一批次的樣本。

他表示，已通知醫管局再為涉事的市民重取鼻咽拭子、深喉唾液甚至糞便樣本，經再次化驗後，如果全部樣本呈陰性才可出院及解除相關密切接觸者的隔離。

華大基因表示，會全力配合袁國勇和衛生防護中心的調查，按照袁國勇的專業意見進行整改，並向受事件影響的市民深表歉意。

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