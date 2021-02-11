華大基因化驗出30宗初步陽性不尋常　袁國勇：疑帶病毒樣本污染其他樣本　釀交叉感染致假陽性 (19:55)

本港今日（22日）有30宗新型冠狀病毒初步陽性個案，均是由BGI華大基因化驗所同一實驗室負責檢測，因沒有流行病學關連，衛生防護中心認為情況不尋常。港大微生物學系講座教授袁國勇今午到大埔工業邨的華大基因化驗所視察，他稱懷疑是化驗過程中，病毒由一些樣本意外污染了其他樣本，造成交叉感染，出現假陽性情況。
袁國勇稱，30個樣本中有兩個樣本應是真正陽性，其中一個經醫管局化驗確定陽性，另一個則是病毒量高，相信也是陽性。這兩個樣本亦是當日化驗過程中首兩個化驗的標本，不排除是病毒由一樣本意外帶到其他樣本。
他稱，樣本瓶內一般載有能夠殺死病毒、提煉核酸出來的緩衝液，瓶內的泡可能會在開瓶時溢出爆開，或因此污染了手套、生物安全櫃等，造成交叉感染。他亦稱，化驗員會將工作紙一同放入安全櫃，載樣本瓶的膠兜會翻用，也可能污染下一批次的樣本。
他表示，已通知醫管局再為涉事的市民重取鼻咽拭子、深喉唾液甚至糞便樣本，經再次化驗後，如果全部樣本呈陰性才可出院及解除相關密切接觸者的隔離。
華大基因表示，會全力配合袁國勇和衛生防護中心的調查，按照袁國勇的專業意見進行整改，並向受事件影響的市民深表歉意。
新冠肺炎 相關報道：
歐家榮：30宗初步陽性同由華大基因化驗 無流行病學關連 邀袁國勇視察化驗所