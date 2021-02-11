蔡玉玲7．21報道查冊虛假陳述罪成　求情稱為公眾利益查冊　動機無私正直誠實 (19:38)

辯方呈上兩封求情信，分別由中大新聞及傳播學院院長李立峯及記協前主席岑倚蘭撰寫。李立峯讚揚蔡玉玲是「非常優秀的調查報道員」，又稱在新聞學上，調查記者被稱為「良心的守護人」及「民主社會的偵探」，在民主社會中貢獻重大；本案涉及極重要的新聞事件，蔡玉玲是為了讓公眾得知或更貼近真相而作調查報道，力證她有無私的動機、正直誠實的品格。

辯方及後引述岑倚蘭求情信的一句，「竟因查冊這新聞界普遍會做的事而被捕，感到痛心」，稱岑倚蘭作為業界翹楚，也認為查冊是業界普遍使用的工具。

辯方指出，蔡玉玲於中大新聞傳播系畢業，在港台負責製作《鏗鏘集》多年，由非公務員合約轉為公務員，2016年離開港台後，有份創立「傳真社」，2018年成為獨立記者，繼續向港台提供服務。她參與的報道屢次獲得國際獎項，其中有關7.21事件報道的第一集《7.21元朗黑夜》更獲「2020年紐約電視電影節」、「美國國際電影及電視節」的最佳新聞調查報道優異獎。

辯方又稱，傳媒學術界亦有教導學生引用查冊方法，不論這個做法對與錯，業界均與法庭裁決有不一樣的看法，而蔡玉玲作為專業的新聞從業員，法庭不應判處比罰款更重的刑罰。

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