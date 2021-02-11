蔡玉玲7．21報道查冊虛假陳述罪成　記協：新聞界黑暗香港蒙羞一天【短片】 (19:19)

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，就前年7．21元朗襲擊事件製作專題報道時進行車牌查冊，被控兩項明知而作出在要項上虛假的陳述罪。案件今午（22日）在西九龍裁判法院裁決，裁判官裁定蔡玉玲兩項罪罪名成立，判罰款6000元。香港記者協會主席楊健興表示，記者因履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，竟要負上刑責，是新聞界黑暗的一天、香港蒙羞的一天。
以下是8個新聞工會及團體聯合聲明：
港台編導蔡玉玲去年就721事件查冊、求證，警方去年11月以涉嫌作虛假聲明作拘捕，是錯誤的決定；律政司其後作正式檢控，是一錯再錯；法院今日裁定記者罪名成立，是錯上加錯。記者查冊無罪，但被裁定有罪，進行正常採訪工作被判違法，狠狠地摧毁香港僅餘的新聞自由。我們感到心情沉重，悲憤莫名，痛心疾首。
今日香港，記者因為履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，竟要負上刑責，是新聞界黑暗的一天、香港蒙羞的一天。《基本法》第27條白紙黑字寫上的「香港居民享有言論、新聞、出版的自由」，又有何保障？
721事件在社會引起極大爭議，警方處理受到質疑，甚至有「警黑勾結」的說法，傳媒工作者追求真相，查冊、求證、報道，希望披露更多資料，真相才能大白，公眾才可作更公正評論。記者求真，並不是出於私利，而是出於公眾利益，何罪之有？
在聆訊過程中，控方指車輛登記冊資料敏感，涉及個人私隱，被告不僅查找，甚至採訪和報道。行政長官林鄭月娥早前表示，個人私隱要受到保護，看不到記者為何有特權。
私隱條例保障傳媒採訪權，是基於傳媒具監察功能，保障公眾知情權，維護公眾利益。政府高舉保障私隱，打擊「起底」為名，不談新聞自由、傳媒監察、社會透明度、公眾知情權，客觀上是協助有權有勢人士隱藏事實，並非捍衛公眾利益。
歷史會記下這一日，亦必須記下這一日。記者查冊追尋來龍去脈，有助釐清721事件誰人應負責，是彰顯第四權監察功能。政府將記者送上犯人欄，法院裁定記者有罪，嚴重衝擊第四權，亦令新聞自由響起喪鐘。
香港記者協會
香港電台節目製作人員工會
明報職工協會
眾新聞工會
壹傳媒工會
大專新聞教育工作者聯席
香港攝影記者協會
獨立評論人協會
2021年4月22日
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