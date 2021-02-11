蔡玉玲7．21報道查冊虛假陳述罪成　記協：新聞界黑暗香港蒙羞一天【短片】 (19:19)

以下是8個新聞工會及團體聯合聲明：

港台編導蔡玉玲去年就721事件查冊、求證，警方去年11月以涉嫌作虛假聲明作拘捕，是錯誤的決定；律政司其後作正式檢控，是一錯再錯；法院今日裁定記者罪名成立，是錯上加錯。記者查冊無罪，但被裁定有罪，進行正常採訪工作被判違法，狠狠地摧毁香港僅餘的新聞自由。我們感到心情沉重，悲憤莫名，痛心疾首。

今日香港，記者因為履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，竟要負上刑責，是新聞界黑暗的一天、香港蒙羞的一天。《基本法》第27條白紙黑字寫上的「香港居民享有言論、新聞、出版的自由」，又有何保障？

721事件在社會引起極大爭議，警方處理受到質疑，甚至有「警黑勾結」的說法，傳媒工作者追求真相，查冊、求證、報道，希望披露更多資料，真相才能大白，公眾才可作更公正評論。記者求真，並不是出於私利，而是出於公眾利益，何罪之有？

在聆訊過程中，控方指車輛登記冊資料敏感，涉及個人私隱，被告不僅查找，甚至採訪和報道。行政長官林鄭月娥早前表示，個人私隱要受到保護，看不到記者為何有特權。

私隱條例保障傳媒採訪權，是基於傳媒具監察功能，保障公眾知情權，維護公眾利益。政府高舉保障私隱，打擊「起底」為名，不談新聞自由、傳媒監察、社會透明度、公眾知情權，客觀上是協助有權有勢人士隱藏事實，並非捍衛公眾利益。

歷史會記下這一日，亦必須記下這一日。記者查冊追尋來龍去脈，有助釐清721事件誰人應負責，是彰顯第四權監察功能。政府將記者送上犯人欄，法院裁定記者有罪，嚴重衝擊第四權，亦令新聞自由響起喪鐘。

香港記者協會

香港電台節目製作人員工會

明報職工協會

眾新聞工會

壹傳媒工會

大專新聞教育工作者聯席

香港攝影記者協會

獨立評論人協會

2021年4月22日

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