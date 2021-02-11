新冠肺炎｜歐家榮：30宗初步陽性同由華大基因化驗　無流行病學關連　邀袁國勇視察化驗所 (18:29)

歐家榮稱，30宗初步陽性個案中，有9宗在入院後採樣檢測呈陰性，包括5宗來自華美達酒店及4宗分別來自牛頭角及沙嘴道社區檢測中心。另21宗已入住隔離病房，正等待進一步檢測結果。

歐家榮稱，同一日、同一實驗室出現如此多初步陽性個案，CT值均高於30（即病毒量不高），分別居於屯門、黃大仙及慈雲山等不同地區，經追蹤後看不到有明顯的流行病學關連或大型爆發，衛生防護中心認為情況不尋常。為謹慎起見，上述個案暫時當作確診處理，家人及相關密切接觸者均安排檢疫。

對於華大基因化驗所的檢測結果懷疑再有問題，徐德義表示會先等待調查結果，如該化驗所達不到承包商合約要求，政府或會採取進一步行動。

新冠肺炎 相關報道：

港增14確診 兩源頭不明患者居新圍苑新碧閣、新寶城第4座 錄30初步陽性當局稱不尋常

首批滯英者乘專機凌晨抵港 分批赴青衣華逸酒店隔離