新冠肺炎｜歐家榮：30宗初步陽性同由華大基因化驗　無流行病學關連　邀袁國勇視察化驗所 (18:29)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示，今日（22日）有30宗初步陽性個案，均是由BGI華大基因化驗所同一實驗室負責檢測，衛生防護中心認為情況不尋常，已邀請政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到華大基因位於大埔工業邨的化驗所視察。
歐家榮稱，30宗初步陽性個案中，有9宗在入院後採樣檢測呈陰性，包括5宗來自華美達酒店及4宗分別來自牛頭角及沙嘴道社區檢測中心。另21宗已入住隔離病房，正等待進一步檢測結果。
歐家榮稱，同一日、同一實驗室出現如此多初步陽性個案，CT值均高於30（即病毒量不高），分別居於屯門、黃大仙及慈雲山等不同地區，經追蹤後看不到有明顯的流行病學關連或大型爆發，衛生防護中心認為情況不尋常。為謹慎起見，上述個案暫時當作確診處理，家人及相關密切接觸者均安排檢疫。
對於華大基因化驗所的檢測結果懷疑再有問題，徐德義表示會先等待調查結果，如該化驗所達不到承包商合約要求，政府或會採取進一步行動。
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