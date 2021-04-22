中大暴動案　辯方質疑警防線後非全是示威者　官斥問題無意義 (18:10)

4名被告為中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、香港專業教育學院（IVE）學生張俊浩（18歲）及中大學生鄧希雯（23歲），他們否認暴動及違反《禁蒙面法》等罪。

辯方盤問高級督察鍾家平時，問他示威者防線後有否不是參與暴動的人，遭李官斥問題無意義。辯方改問，防線後會否有急救員、調解者或社工等人在場，鍾家平表示有可能。控方其後傳召當日在防線留守的警員陳挺達作供，他提到當時示威者不斷擲汽油彈，他身處防線第二排，有汽油彈在他前方爆開，其褲子被燒着，不過沒有受傷。

制服及拘捕首被告陳起行的警員蔡樂燊供稱，指揮官下令展開拘捕行動後，他看到身穿黑衣，戴着護目鏡及防毒面具的首被告，在前方打橫跑過，於是將他制服在地，但他激烈反抗，曾掙脫後逃跑，其他同袍再將他制服。聆訊明（23日）續。

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