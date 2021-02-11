蔡玉玲7．21報道查冊虛假陳述罪成　官：採訪報道與「其他有關交通及運輸事宜」無關 (17:14)

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裁判官表示，法庭在正確詮釋《道路交通車輛登記及領牌規例》（第374E章）第4（2）條時，需顧及整個條例的法律框架及立法原意，裁定條例的正確詮釋，應為運輸署長只需基於與「交通及運輸」有關目的，而供給備存在車輛登記冊內的車輛詳情，因此被告人聲明申請用途，明顯會影響署長批准申請與否的決定，無疑屬「要項」陳述。

至於是否屬要項上「虛假」的陳述，裁判官稱，揀選申請用途時必須要與申請人自身有關，而且大前提必然是應用在交通及運輸有關的事宜上。毫無疑問，被告申請目的是要索取涉案車輛登記車主的姓名及地址，並進行採訪及報道，兩者用途本身與「其他有關交通及運輸的事宜」無關。

裁判官又表示，被告用以採訪及報道，均非她在網上申請作出聲明所述，並肯定被告在申請時已清楚知道自己是為了「查找」、「採訪」及「報道」的用途而作申請，三個用途均不屬運輸署所提供的三個選項。即使考慮被告所報道的事件及涉及的罪行後，亦認為與「其他有關交通及運輸的事宜」無關，裁定被告是「明知」而作出在要項上虛假的陳述。