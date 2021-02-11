新冠肺炎｜港增14確診　兩源頭不明患者居新圍苑新碧閣、新寶城第4座　錄30初步陽性當局稱不尋常 (16:46)

30宗初步陽性個案來自BGI華大基因化驗所，其中9人入院後採樣呈陰性，惟化驗所樣本呈陽性，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇會到化驗所視察。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，由於30宗初步陽性個案同一天出現自同一間實驗室，認為有不尋常地方。當局為謹慎，目前會將上述個案當作初步確診處理。

源頭不明個案詳情

．19歲男子 葵涌貨櫃碼頭工作 居屯門新碧閣

患者住屯門新圍苑新碧閣，無病徵，因工作有定期檢測，對上一次是4月14日檢測陰性。他於葵涌貨櫃碼頭任職理貨員，在一號、二號及五號碼頭工作，需輪班，會在二號碼頭寫字樓的休息室休息，主要和兩、三人一起休息；其工作毋須接觸碼頭工人，主要是輸入來港貨櫃資料到電腦；潛伏期內去過屯門市廣場一幻拉麵、安定街市、良景廣場祥景茶餐廳

．31歲女子 綠茵英文（國際）幼稚園教師 學生須檢疫

患者住將軍澳新寶城第4座，4月20日發病，有發燒及咳，同日到怡康醫務中心求醫，因發燒被轉介將軍澳醫院急症室。她在將軍澳日出康城綠茵英文（國際）幼稚園任職教師，有定期檢測，4月20日最後上班，當日教過兩班K3，相關學生要入檢疫中心。患者去過坑口村友人家出席飯局，亦去過坑口舒適堡做運動、觀塘Pole Beat Gallery上瑜伽班，去過灣仔會展婚紗展及將軍澳中心Bioscreen做美容