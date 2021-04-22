民主派初選47人案｜李予信准保釋　官︰李予信未作初選相關行為言論 (17:48)

就李予信的保釋覆核，律政司一方指出，李予信隸屬的公民黨曾簽署「墨落無悔，堅定抗爭」聲明書，李予信亦曾參加初選。有參選人被裁定提名無效後，李予信亦有提交香港島立法會選舉的提名表格。

李予信一方則表示，李予信自2019年才當選區議員，本地和國際上均無地位，在初選的得票率甚至只有2%，落敗後亦宣布繼續服務區議會。杜官最終接納李予信擔任區議員時服務社區，同時與多個政府部門合作，而李予信除了填寫立法會選舉的提名表格外，未有作出或發表與初選協議有關的行為或言論，認為李予信可獲保釋。

至於施德來的保釋覆核，律政司一方指出，施德來曾簽署「墨落無悔，堅定抗爭」聲明書，以及用強硬言辭針對香港政府，認為施德來透過其影響力，他的言論和行為將繼續危害國家安全。

施德來一方則表示，施德來的言論只屬選舉所用的修辭，他在初選落敗下亦沒再發表進一步言論，全心投入區議員的工作，包括在新型冠狀病毒疫情時服務社區，以及多次就社區事宜與政府合作。杜官最終認為，施德來獲保釋後不會繼續干犯危害國安的行為，遂以原有條件批出保釋。

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