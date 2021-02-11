民主派初選47人案｜徐子見被高院拒保釋　官：發布影片中言辭惹法庭最大關注 (16:00)

徐子見一方早前表示，他一直為社區服務，初選落敗後沒再活躍於政治，同時承諾不會在網上發布任何與政治有關的資訊。徐子見一方又稱，徐子見在YouTube頻道發布的影片大多圍繞社會問題，觀看次數亦非常少。

律政司一方則反駁，有參選人被裁定提名無效後，徐子見曾提交選舉提名表格，質疑他透過替補被DQ（取消資格）的參選人，以實現串謀計劃。

律政司一方另呈上徐子見於2020年7月3日上載個人YouTube頻道的影片，形容片中涵蓋失實和誤導的資訊，包括聲稱大批解放軍的軍裝車輛已由內地駛進香港，有關車輛更配備干擾信號的裝置，阻礙通訊和新聞自由，有關情況甚至為大型軍事行動的前奏，猶如六四事件。

律政司一方表示，即使《港區國安法》生效後，徐子見仍透過情緒化和敵對的言語，作出沒事實根據的指控，製造恐懼和煽動仇恨，認為目前有實際和重大風險顯示，他會繼續干犯危害國安的行為。

法官杜麗冰認為，徐子見在相關影片使用的言辭引起法庭最大的關注，但由於她不欲影響未來審訊的完整性，她目前只能表示基於自己的預測和評估方面的考慮，認為沒充足理由相信徐子見不會繼續干犯危害國安的行為，故拒絕其保釋申請。

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