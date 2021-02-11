民主派初選47人案｜高院拒譚文豪保釋判辭：美領事邀見面　證譚文豪影響力 (14:50)

律政司一方早前指出，譚文豪除了參加初選，更於2020年3月25日記者會表示，他會利用立法會議員的否決權，否決財政預算案，最終迫使特首辭職，除非政府回應五大訴求，否則他會一直運用否決權，無論特首由誰接任。除此之外，譚文豪亦曾向美國參眾兩院發聯署信，呼籲對方通過《香港人權與民主法案》。

律政司一方指出，美國駐港澳總領事曾發電郵邀請譚文豪「敘舊」，認為即使譚文豪已向立法會請辭，以及遠離政治，外國勢力仍對他感興趣。

譚文豪一方則指出，上述聯署信在《港區國安法》生效前發出，譚文豪辭去立法會議員一職後便不再接觸政治，將時間投放在家人身上，同時呈上譚文豪助理的誓章，當中提及譚文豪曾於2020年9月至2021年2月，三度獲邀與美國駐港澳總領事見面和喝咖啡，惟譚文豪一直沒有回覆。

譚文豪一方又稱，譚文豪在內地有物業，目前正努力經營餐廳，他既不主張「攬炒」，亦沒有時間做任何事損害香港的利益。

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