消費券計劃｜Tap & Go設電子消費券專用新卡　方便大額消費 (15:12)

香港電訊金融服務業務主管梁海儀說，消費券專用新卡可綁定Apple Pay及Google Pay，但新卡不設增值或轉帳功能，金額只能用於消費，故不會有現金套現的漏洞。

拍住賞商戶二維碼支付免交易費手續費

香港電訊商業客戶業務（產品市務及方案顧問）高級副總裁吳家隆說，在消費券計劃期間，「拍住賞」為新舊商戶提供二維碼支付免交易費、免手續費優惠，計劃完結後將收取1.2%手續費，而申請二維碼為時5日便完成手續，鼓勵更多小商戶數碼轉型。

另外，香港電訊亦為商戶提供「智能POS」收費機的免租機費優惠，該部收費機能涵蓋「拍住賞」、八達通、支付寶香港、微信支付香港等16個支付平台，上述平台的手續費優惠仍在商討。吳家隆稱，現時客戶查詢「智能POS」收費機的數量倍增，公司以往已出租約2000部機，預計消費券期內可增至出租1萬部機。