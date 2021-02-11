新冠疫苗｜譽宴觀塘分店經理稱七成員工已接種疫苗　未回應是否自願　稱「無得開工係咪你養我全家」 (14:14)

譽宴集團早前要求食肆員工在下周一（26日）前完成接種第一針新型冠狀病毒疫苗，否則將於下周四（29日）起安排停工。其後集團主席張家豪稱「停」字眼為「用住先」。職工盟飲食及酒店業職工總會共4人今日（22日）到集團觀塘分店「譽宴．星海」抗議，不滿張家豪至今無公布最新安排。「譽宴．星海」經理葉先生稱，集團內七成員工已接種，包括他自己，另三成因身體不適，已有醫生紙證明無法接種。
職工盟總幹事蒙兆達、組織幹事何鴻興一行4人今午到「譽宴．星海」抗議，其間與酒樓經理葉先生口角。葉先生稱，集團已有七成人接種，又說「我哋咁樣做都係為國家、為香港、為自己飯碗」、「我哋無得開工，係咪你養我哋全家」。
有記者問員工接種新冠疫苗是否自願，葉先生無正面回應，僅重複「係咪你養我全家」，又要求示威的人及記者離開，其間約10名警察到場。
蒙兆達稱，現時情況已是「層壓式打針，用飯碗要脅員工就範」，要求張家豪解釋多少員工因為發出通告後才接種新冠疫苗。何鴻興表示，工會本周收到約20個餐飲業員工求助，他擔憂若工友接種新冠疫苗後發生嚴重副作用，責任誰屬，又呼籲工友可以Signal 91081499或透過職工盟facebook聯絡求助。