新冠疫苗｜譽宴觀塘分店經理稱七成員工已接種疫苗　未回應是否自願　稱「無得開工係咪你養我全家」 (14:14)

職工盟總幹事蒙兆達、組織幹事何鴻興一行4人今午到「譽宴．星海」抗議，其間與酒樓經理葉先生口角。葉先生稱，集團已有七成人接種，又說「我哋咁樣做都係為國家、為香港、為自己飯碗」、「我哋無得開工，係咪你養我哋全家」。

有記者問員工接種新冠疫苗是否自願，葉先生無正面回應，僅重複「係咪你養我全家」，又要求示威的人及記者離開，其間約10名警察到場。

蒙兆達稱，現時情況已是「層壓式打針，用飯碗要脅員工就範」，要求張家豪解釋多少員工因為發出通告後才接種新冠疫苗。何鴻興表示，工會本周收到約20個餐飲業員工求助，他擔憂若工友接種新冠疫苗後發生嚴重副作用，責任誰屬，又呼籲工友可以Signal 91081499或透過職工盟facebook聯絡求助。