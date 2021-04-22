14歲女童涉非法集結受審　辯稱獲黑衣男借激光筆無目標亂照後歸還 (13:33)

4名被告依次序為男學生蔡詠豪（20歲）、製片人廖穗敏（30歲）、14歲女童，以及工程師霍德龍（31歲）。

首3名被告被控於前年9月24日至25日，在旺角彌敦道與太子道西交界參與非法集結。3名已成年的被告另涉在彌敦道與水渠道一帶，分別管有激光筆及一把萬用刀。

14歲女童自辯稱，當時身處旺角警署對開的花旗銀行外，見警署有強光照向自己，因感到「有啲嬲」遂向警員大叫「你做乜照我」，並舉起不文手勢，希望警員停止照射，其後因友人要等人而留在現場，並蹲在地玩「拋水樽立地」。

被告蔡詠豪早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪共3罪，辯方今呈上11封求情信，稱被告已感到後悔，涉案激光筆只能在10米內傷人，亦沒警員受傷，望法庭先索取更生中心報告。

20歲男生認罪還押候判

裁判官陳慧敏稱，「處理青少年罪犯時常感到困難，因他們犯案大多因入世未深，但仍要為自己行為負上責任」，下令將被告還押至5月12日判刑，其間索取更生中心、勞教中心、教導所及青少年犯罪評估報告。