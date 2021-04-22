海關破25億元洗黑錢案拘6人　一家三口涉操縱招攬同黨 (12:52)

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關自去年中發現兩名男子的銀行戶口出現多宗可疑大額交易，經調查後發現其中一名25歲廚師於2019年3月到本地兩間銀行開設4個個人戶口，至同年7月期間協助處理3億港元，當中最大交易涉款達2200萬元，由於該男子月入僅1.4萬元，財務狀況與交易不符，銀行戶口於該年7月被銀行停用。

月入逾萬元戶口處理逾千萬元惹疑

上述男子戶口被停用當日，另一名月入僅1.7萬元的23歲汽車美容技師到同樣兩間銀行開設9個個人戶口，於其後7個月協助處理兩億港元，當中最大交易涉款達1600萬元，由於該男子財務狀況同樣與交易不符，銀行其後停用相關戶口。

海關發現二人的戶口由一名36歲找換店男司機作提款人及收款人，該司機亦於8間銀行開設12個個人戶口，戶口常於短時間內停用及轉用另一戶口收款，避免銀行起疑，於14個月內曾處理6億元可疑款項。

海關於上周四（15日）突擊搜查大埔3個住宅拘捕上述3人，檢獲手提電話、銀行網上理財保安編碼、銀行月結單、多間公司登記文件、借據、不屬於被捕人的預先簽署支票簿、公司轉戶文件等。

海關檢獲上述線索後，再發現一個3人家庭涉背後操縱及招攬3人清洗黑錢，當晚於元朗一個住宅單位拘捕該家庭的50歲父親、48歲母親及23歲兒子。

犯罪集團9銀行開59帳戶洗黑錢25億元

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，涉事集團以9間銀行共59個戶口處理2600宗交易，合共處理25億元可疑款項，資金來源主要來自空殼公司。被捕6人於香港沒有資產，個人戶口結餘額十分低，惟不斷有大額資金短時間內進出，屬洗黑錢的慣常手段。