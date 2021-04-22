舞台設計師涉管攻擊性武器罪脫　官：被告稱電筒工作用非不合理 (12:25)

江祈璋（25歲）原被控於2020年2月21日在九龍灣常怡道MegaBox外近燈柱號碼E7717，管有一支黑色棍狀電筒。被告在庭外表示，一直擔心會被定罪，得知裁決結果後鬆一口氣。

裁判官屈麗雯裁決時先指出，本案爭議點在於被告有否用電筒傷人的意圖。屈官指出，作供警員提及他於中午12時許在警車上巡邏時，看見7名戴口罩的黑衣人在九龍灣零碳天地，其中一人揮動美國國旗，然後在約2時再看到有7人在附近急步走，穿藍衣的被告亦在當中。

屈官認為警員誠實，但質疑是否有足夠基礎判斷被告為該7人之一，即使被告自辯稱於下午1時才抵達零碳天地參與「抗疫集會」的說法含糊不可信，但控方無證據反駁，甚至沒有證據指出被告被搜出背包內有電筒、美國國旗前，有參與「和你Lunch」或身在何處。

對於電筒內有電線斷掉，而辯方及被告自辯稱電筒有在日光下難見的微弱燈光，可在工作時照明用，屈官指出，照明的說法並非不合理，因沒有專家曾檢驗電筒，電筒亦確有剩一條電線完整無缺，此外不見有其他殘缺之處，更有裝上電池，遂認為控方未能單以有電線斷掉而反駁辯方說法。

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屈官認為，雖然被告在公餘時間帶着電筒是自招嫌疑，但認為控方稱被告用電筒傷人的推論有疑點，故裁定被告罪名不成立。