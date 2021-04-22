天氣｜天文台料明日天晴炎熱　最高氣溫約31度 (16:30)

下午4時，強颱風舒力基集結在沖繩島之西南偏南約670公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約18公里，橫過琉球群島以南海域。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫28.8度，相對濕度64%。中午時分，本港大部分地區氣溫上升至28度或以上。本港地區下午及今晚天氣預測，天晴，下午炎熱。吹輕微至和緩偏東風。

中午12時，強颱風舒力基集結在沖繩島之西南偏南約730公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約18公里，橫過琉球群島以南海域。

【07:31】天文台上午7時半錄得氣溫22.9度，相對濕度79%。

高空反氣旋正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。在上午6時，強颱風舒力基集結在沖繩島之西南偏南約790公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約14公里，橫過琉球群島以南海域。

本港地區今日天氣預測天晴，日間炎熱，最高氣溫約30度。吹輕微至和緩偏東風。展望未來一兩日大致天晴，日間炎熱。下周初有幾陣驟雨。