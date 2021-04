蔡玉玲製鏗鏘集7．21報道查冊　兩項虛假陳述罪罪成罰款6000元　聞判落淚【短片】 (16:11)

蔡玉玲(37歲)約下午1時45分到達法院,在庭外讓記者拍照,未有任何發言,她身旁的記協成員則舉着寫上「無畏無懼無私 捍衛真相自由」的橫額,並呼叫「查冊無罪、記者有理」口號。蔡玉玲離開時,有記協成員向她說「加油加油」,蔡玉玲回應「多謝你哋」。

記協主席兼《眾新聞》主筆楊健興、記協副主席兼《立場新聞》副採訪主任陳朗昇等人均有到場。有記協成員舉着「無畏無懼無私」、「Who wants the public kept in the dark?」、「Telling the truth is not a crime」、「Without fear or favour」等標語,亦有人在手臂或胸前貼着蔡玉玲肖像或寫上「無畏懼私」的貼紙。

被告蔡玉玲否認兩項「為着取得道路交通條件下的證明書,明知而作出在要項上的虛假陳述」罪。根據法例,被定罪者最高可處罰款5000元及監禁6個月。控方在審訊當日陳辭表示,控罪包括3項元素,即「虛假陳述」、「在要項上」及「明知而作出」,稱蔡玉玲不單查找車主,亦有「採訪」及「報道」,兩者均不屬交通運輸事宜,認為蔡玉玲誤導運輸署。

蔡玉玲 相關報道:

蔡玉玲涉查冊虛假陳述 辯方:涉案車在道路用作犯罪工具 必然屬交通事宜(2021年3月24日)

否認查冊虛假陳述 3‧24開審 蔡玉玲:遭停派工作 感雙重懲罰(2021年1月15日)

准保釋明年再訊 感激支持「令我唔孤單」 蔡玉玲被控 緣起車主投訴7‧21報道(2020年11月11日)