黎智英就818案及831案提上訴　李柱銘、何俊仁上訴818案定罪 (18:32)

其中李柱銘、何俊仁分別就8.18案件提出定罪上訴，黎智英則就8.18案的定罪及刑期提出上訴，及就8.31案的刑期上訴。按今日（21日）司法機構網頁顯示，上述案件仍未排期聆訊。

在818維園流水式集會案中，9名被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、區諾軒，除梁耀忠涉一項參與未經批准集結罪，其餘8人涉各一項組織未經批准集結及參與未經批准集結罪，除李柱銘、吳靄儀、何俊仁和梁耀忠被判緩刑外，其他人即時入獄8至18個月不等。

至於831祈禱大遊行案，3名被告為黎智英、李卓人及民主黨前主席楊森，均在案件開審前承認同一項參與未經批准集結罪，黎智英及李卓人分別判囚8個月及6個月，當中兩個月與818案的刑期分期執行，即總刑期為入獄14個月；而楊森則判獲判緩刑。

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