馬道立退休後任仲裁員　「掛牌」英國大律師辦公室 (18:10)

英國倫敦的大律師辦事處Brick Court Chambers於4月18日宣布，馬道立以「掛牌租戶」（door tenant）加入該大律師辦事處，目前以仲裁員的身分受理案件。辦事處網頁顯示，終審法院非常任法官范理申勳爵，以及賀輔明勳爵均為辦事處的「掛牌租戶」。

「掛牌租戶」即在相關大律師辦公室「掛牌」，雖不會有自己工作的房間，但可使用大律師辦公室的人力及設施。

另外，根據香港國際仲裁中心的仲裁員名冊，馬道立同時於香港和新加坡執業，所屬辦事處為本港的Temple Chambers，以及新加坡的David Chong Law Corporation，馬道立加入香港司法機構前，曾於這兩所辦事處私人執業。Temple Chambers的成員包括前律政司長黃仁龍、袁國強，以及大律師公會前主席石永泰，行會成員、資深大律師湯家驊。

根據《香港終審法院條例》，已獲委任為法官的人士，無權在他擔任上述職位期間，或他基於任何原因終止擔任法官之後的任何時間，在港以大律師或律師身分執業，當中不包括仲裁員。

馬道立退休前夕曾被問到退休計劃，他當時表示自己一直很忙碌，未有時間想清楚，但表明不會出任終審法院非常任法官。

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